Alianza, Cristal y Melgar solicitaron a la FPF la aplicación correcta del reglamento

Alianza Lima , Sporting Cristal y FBC Melgar han enviado un documento a la Comisión y Tribunal de Licencias de la FPF con el fin de que se aplique de manera correcta el reglamento de licencias, ya que aseguran que varios equipos han cometido varias faltas y no están sancionándolo como estipulan las bases.

"Hay falta de objetividad al momento de hacer prevalecer lo estipulado en el Reglamento y aplicar las sanciones, anteponiendo cuestiones subjetivas como fallas de internet, descoordinaciones internas, errores humanos, etc.", se lee en el comunicado.

(Foto: Comunicado de Alianza, Cristal y Melgar)

"Aplican una incorrecta interpretación del Reglamento con respecto a la definición del 'Pago Oportuno'. El hecho de que las obligaciones económicas y financieras se encuentren pagadas en la fechas que se realiza la fiscalización, no significa que la falta no haya sido cometida, ya que el pago no fue efectuado oportunamente de acuerdo a las normativas peruanas", especifico.