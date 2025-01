Manuel Heredia sobre su futuro: "Tengo contrato con Mannucci por una temporada más"

"Yo creo que más que un interés o una posible llegada a Alianza Lima, esto puede ser muy cambiante, es es fútbol, no creo que un club que está a puertas de una final pueda estar viendo un tema de refuerzos, actualmente me debo a Mannucci", agregó el arquero.

Por último, Heredia se refirió a su buena campaña en la Liga 1. "Siempre he estado expectante en tener las oportunidades, pero si no salía de esa idea de generarme mis oportunidades no lo hubiera logrado, estos últimos tres años han sido muy importantes, el anterior comando técnico me repotenció y bueno sigo haciendo lo que más me gusta, como evitar un grito de gol", finalizó.