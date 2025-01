'Checho' Ibarra se defiende y le dice 'pedante' a Martín Liberman

Sergio Ibarra y Martín Liberman encendieron las redes sociales con una pelea tras no compartir las mismas ideas con relación al desempeño de los dos peruanos que juegan en Boca Juniors. Este conflicto surgió a raíz del triunfo de la Selección Peruana 2-1 ante Venezuela por las Eliminatorias, dónde el periodista hizo una publicación y el ex jugador no esperó mucho tiempo para responderle.