Erick Delgado sobre Cristal: "Revertir el resultado es posible. La llave está abierta"

El tres veces campeón con los celestes, dijo. "Cristal tiene jugadores acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Revertir este resultado es posible. Creo que la llave está abierta, no es para que se cante victoria desde antes", expresó.

Luego, Delgado agregó. "Yo hubiera querido que gane Cristal, pero Alianza Lima encontró el gol y lo defendió. El dominio de Cristal no se vio reflejado en el resultado, eso está claro", indicó.

Sobre su futuro, agregó. "Tengo la intención de seguir jugando fútbol. Físicamente me siento bien, todo este año me la he pasado también haciendo deporte. Yo quisiera jugar", explicó para RPP.