Rubén Darío Insúa, entre promesas y una disconformidad en Deportivo Binacional

"Estuve 3 semanas nada más, cuando me había llamado el presidente del club me dijo que la aspiración del club este año era ganar el título y ganar la Copa Libertadores 2023", esto certifica una vez los manejos que se realizan en Deportivo Binacional, anteriormente Roberto Mosquera ya había hablado de las actitudes del presidente del club.

"Yo llegué a Lima, entrené 3 semanas con el plantel y luego de ver me reuní con el presidente y que si quería ganar el título que me parece saludable había que reforzar el equipo pero me dijo que no tenía presupuesto porque una parte lo usó para contratartme a mí y yo le dije que no quería hacerle perder el tiempo y yo tampoco quería perder el tiempo", es así como el vínculo duró menos de un mes.