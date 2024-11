Gianfranco Chávez tras no ganar la Liga 1 2021: "Hasta Messi y Cristiano fallan"

Han pasado doce días desde que Sporting Crista l vio celebrar a Alianza Lima el título de la Liga 1 Betsson 2021 y el dolor parecer seguir intacto. Gianfranco Chávez , defensor del cuadro celeste reveló sentirse triste por no haber sumado su segunda estrella, pero asimismo destacó con orgullo la entrega de sus compañeros dentro del campo.

"Me siento triste por no haber logrado el sueño de ser bicampeones, pero motivado por lo que dimos como plantel en todo el año porque ganamos la Fase 1, la Copa Bicentenario y llegamos en la Copa Sudamericana hasta los cuartos de final", declaró el joven defensor nacional en ESPN Perú.

"El equipo supo manejarse muy bien a lo largo del año, por eso me da mucha rabia y tristeza de no haber coronado el último partido para ser bicampeones, pero así es el fútbol y son estos momentos los que nos hacen más fuertes", añadió.

Chávez consideró que, en las finales ante Alianza Lima, los del Rimac tuvieron chances de emparejar el marcador, pero no pudieron hacerlo por falta de efectividad. De todos modos no quiso entrar en polémica al referirse a sus compañeros, así que puso como ejemplo a los dos mejores futbolistas del mundo.

"Hubieron muchas oportunidades, pero así es el fútbol. Hay cosas que no deben reprocharse a los compañeros porque siempre lo han dado todo. Hasta Messi y Cristiano fallan ", precisó el defensa.

Por último, Gianfranco se mostró motivado con miras al próximo año en el torneo local y Copa Libertadores, teniendo en cuenta que ahora estará totalmente recuperado y tendrá más rodaje con la 'mica' que lo vio crecer desde muy joven. "Mi meta es superarme cada año un poco más. Tuve una lesión que no esperaba, me recuperé y me esforcé al máximo para llegar bien a las finales", finalizó.