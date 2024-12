Sport Boys es el club con más deuda antes del inicio de la Liga 1

Por lo que contó Roberto Silva , presidente de la SAFAP, Sport Boys es el club que más debe. "A esta fecha hay 10 clubes con deuda. Si me peguntas quienes son creo que sería injusto mencionarlos porque ya están por resolverse son montos pequeños, algunas activaciones que quedó pendiente, alguna bonificación de algún jugador en particular, si fuese un plantel completo te diría Sport Boys que tiene una fuerte deuda y a estas alturas es el único club que no se ha acercado y ha dicho esa deuda es mía", declaró Silva a 'Menú Deportivo'.

Silva , se mostró preocupado por el desinterés que tiene el cuadro rosado por la deuda que mantiene. "A comparación de los otros clubes, en Boys si me preocupa y lo aprovecho y menciono porque si esperaría una repuesta a estas alturas del partido. Probablemente tengan una administración nueva y crean que esto finalmente puedan trasladarlo hacia más adelante y terminen reventándole la cara cuando tengan que participar y no hayan arreglado la situación de deudas con los jugadores", remarcó.

Respecto al caso de la San Martín y Binancional quienes reclamaron al TAS, dijo. "Tenemos que buscar mecanismos para que estas cosas no sucedan, tenemos incluso un proceso en el TAS pendiente de unos puntos reclamados de San Martin, Cusco FC y a estas alturas no sabemos en qué va a terminar. Nuestro interés como agremiación es que esas cosas no pasen. Queremos un torneo limpio, que la gente se preocupe por los resultados del torneo y no por las cosas alrededor del torneo y eso hará un producto mucho más atractivo y que el mercado que lo sustente crezca".