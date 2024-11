Adrián Ascues y la asombrosa estadística que lo eleva a promesa del fútbol peruano

El 2021 fue el año de su consolidación. En dicha temporada, Ascues disputó con camiseta 'Edil' un total de 17 tantos siendo titular en 10 ocasiones. Fue uno de los futbolistas más destacados en la plantilla pese a su corta edad. Pese a que de momento viene siendo clave para Municipal , el volante no pierde la cabeza y sabe que el calendario recién comienza por lo que todo puede pasar.

Adrián Ascues inició su periplo en el mundo del fútbol en las divisiones inferiores del Sporting Cristal . Estuvo en el combinado 'Rimense' desde los 3 años hasta los 13. Tras su paso por el conjunto del Rímac, decidió integrar las filas de Alianza Lima . Sin embargo, las cosas no salieron como él esperó desde un principio.

"No me tomaron en cuenta. Yo fui buscando mi camino pero prefiero no hablar del pasado" declaró Adrián Ascues a Líbero. Tras su paso por el conjunto 'Blanquiazul' recaló en Regatas Lima para finalmente llegar a Deportivo Municipal. Con el conjunto 'Edil' viene haciendo bien las cosas. Sin embargo, aún falta consolidarse por completo.