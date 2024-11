Liga 1 2022: Adrián Ascues estuvo cerca de jugar en Alanza Lima y Sporting Cristal

Adrián Ascues es uno de los jugadores más destacados de la Liga 1. A sus 19 años, el talentoso futbolistas la rompe con el Deportivo Municipal y espera seguir brillando para alcanzar sus objetivos: consolidarse, llegar en el extranjero y defender la camiseta de la Selección Peruana.

Sin embargo, pocos saben que el volante edil desde niño perteneció a las divisiones menores de Sporting Cristal y Alianza Lima. ¿Por qué no continuó en los 'grandes' del Perú hasta llegar al primer equipo? LÍBERO charló con Adrián, quien es el sobrino de Carlos Ascues.

Municipal entra al receso siendo el único puntero de la Liga 1. ¿Cómo lo tomas?

Con tranquilidad. Sabemos que falta mucho y la idea es ir partido a partido. Este buen momento que atravesamos es el trabajo de todos, de los que nos ayudan en la utilería, el comando técnico, el profe Hernán Lisi, nosotros los jugadores, también de la hinchada que nos acompaña.

¿Te consideras el mejor jugador del equipo? Porque la sensación de la Liga 1 ya lo eres.

La verdad prefiero centrarme en el equipo. Si lo soy o no, no te podría decir. Pero sí me siento bien. Quiero consolidarme, seguir jugando y aportando al equipo.

¿Trabajas horas extras después de los entrenamientos?

Es necesario también para mantenerse bien físicamente. Todo lo que sume bienvenido.

Revisando su biografía me encuentro que estuviste en las divisiones menores de Sporting Cristal y Alianza LIma...

Sí. Jugué en Cristal de los 3 hasta los 13 años. También lo hice en Alianza y en Regatas.

¿Por qué no continuaste en Cristal o en Alianza hasta llegar al primer equipo?

No me tomaron en cuenta. Yo fui buscando mi camino pero prefiero no hablar del pasado y centrarme en mi presente con el Deportivo Municipal.

Eres hincha de Alianza Lima, ¿Verdad? ¿Eso sí me puedes responder?

Yo soy hincha del equipo que juego (risas).

¿Cómo así llegaste a Municipal?

Fui a una prueba con el profe Óscar Fernández (técnico). La pasé en el 2019 y jugué reserva.

¿En qué liga te ves jugando en los próximos años?

Primero tengo que consolidarme en Municipal. Luego ya se verá. No estoy pendiente de las ofertas. Creo que eso llegará en algún momento pero no te niego que me gusta la liga española.

¿Qué te dice tu tío Carlos Ascues?

No hablamos mucho pero a veces me felicita y me dice que siga así por el buen camino. Me desea lo mejor.

¿A qué jugadores admiras en la Liga 1?

A 'Canchita' Gonzáles. Es crack. Me gusta su juego.

¿Y del extranjero?

Kevin De Bruyne y Arturo Vidal.

La última, ¿en cuánto tiempo te veremos en la selección?