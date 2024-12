Liga 1: estos son los 5 bloopers más insólitos de la temporada 2024 - VIDEO

La edición 2024 de la Liga 1 ha sido de las más emocionantes de los últimos años por todo lo que nos dejó durante el transcurso del año. Universitario de Deportes se coronó como el bicampeón nacional de manera directa, pero los cremas no han sido el único protagonista de la campaña recientemente terminada ya que también ocurrieron bloopers que fueron muy comentados y aquí reparasemos el top 5 de errores más insólitos de la temporada.

En los 10 meses que duró la competencia, se han visto buenos goles, pero también fallos garrafales que se volvieron virales entre los amantes del fútbol nacional. Es preciso señalar que este recopilatorio no está en orden y tiene como protagonistas a varios equipos como Deportivo Garcilaso , Mannucci y Sporting Cristal .

El otro error imperdonable que cometió el conjunto cusqueño sucedió el 8 de marzo, cuando por la jornada 7 del Apertura contra Universitario, Andrés Chicaiza y Pablo Erustes no supieron aprovechar un rebote en el área dejado por el arquero Sebastián Britos tras un disparo de Gaspar Gentile y se terminaron chocando para así mandar la pelota fuera del arco y perderse el tanto que les pudo dar el triunfo. El duelo terminó igualado 2-2 .

Otro blooper que se dio durante el segundo certamen del año ocurrió en el Cusco FC vs. Sporting Cristal por la jornada 12 el 22 de setiembre. Cuando el reloj marcaba los 15 minutos, los 'Guerreros Dorados' tuvieron un saque de meta que cobró el portero Andy Vidal, quien le dio un pase a Piero Guzmán . Este pensó que el juego seguía paralizado y agarró la pelota con la mano en el área , razón por la que el árbitro Augusto Menéndez cobró penal para los celestes, que terminaría fallando Martín Cauteruccio.

Por último, y no menos importante, nos remontamos a la fecha inicial del Apertura, cuando Mannucci recibió a Universitario en Trujillo el 28 de enero. El marcador estaba 3-0 favorable a los merencgues, cuando Segundo Portocarrero le da un pase filtrado a Edison Flores, quien no pudo llegar ante el anticipo de Manuel Heredia. Sin embargo, el balón se le escurrió de sus manos de forma inexplicable y el 'Orejas' no desaprovechó para mandar un centro que envió a las redes Horacio Calcaterra con el pecho y poner el cuarto gol de la 'U'.