Jean Ferrari lanzó sorpresiva revelación sobre el flamante fichaje de Melgar

" Fue una postura y una decisión de toda el área deportiva. No era solamente que a uno no le gustaba lo del tema profesional. Nosotros estamos haciendo un trabajo realmente exhaustivo con el tema de la alimentación y de la medición de pliegues. En Copa Libertadores, un kilo de más o un pliegue de más es (importante), es como jugar con pesas ", explicó el administrador de la 'U'.

Cabanillas no renovó su contrato con Universitario

"Uno puede decir que pasó algo en la última jugada, pero te preguntas qué pasó ahí. Comienzas a hacer un análisis y ves que un jugador no corrió y que otro no hizo tal cierre. Entonces, te preguntas por qué no hizo el cierre, por qué no llegó. Ahí comienzan a cuadrar cosas donde la exigencia del club, que hace tanta inversión, nos hace analizar mejor desde otro ángulo", puntualizó.