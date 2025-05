Delantero de Sport Boys lanza firme advertencia a Alianza Lima: "Sería lindo hacer..."

En uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2025, Sport Boys recibirá a Alianza Lima este viernes en el imponente Estadio Nacional, en un encuentro que promete ser electirzante. El delantero 'rosado', Luciano Nequecaur, habló en la previa al partido y sorprendió al dejarle un mensaje de advertencia a los blanquiazules.

La firme advertencia de Luciano Nequecaur a Alianza Lima

El cuadro chalaco realizó su último entrenamiento este jueves y tras el mismo, el delantero argentino fue abordado por la prensa para referirse al vital duelo que se jugará en el 'Coloso de José Díaz' y además dejarle una advertencia a los 'Íntimos': que buscará anotarles un gol y se ve haciéndolo para sacarse la espina del tanto que le anularon en el mismo escenario contra Universitario.

"Sí me veo anotando ante Alianza Lima. Uno siempre trata de marcar y seria lindo hacer un gol en el Nacional. Me acuerdo contra Universitario me anularon uno. Me quedó la espinita ahí y esperamos poder sacarla", declaró el destacado futbolista de la 'Misilera' a los medios de comunicación.

Video: X - Ernesto Macedo

Sport Boys buscará dar el golpe y ganar a Alianza Lima

Por otro lado, el atacante de 32 años reconoció lo duro que será medir fuerzas con el elenco aliancista, pero que tanto él como sus compañeros darán todo de sí para hacerse fuertes como local y dar el batacazo de la jornada venciendo a los dirigidos por Néstor Gorosito con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla del Apertura.

"El partido es ante un gran rival. Son un gran equipo, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten para poder marcar y seguir haciéndonos fuertes de local. El otro día si ganábamos nos poníamos ahí (en los primeros lugares), pero seguimos en la mitad de la tabla porque se nos fueron algunos puntos que lamentamos ahora. Estamos para dar el batacazo y ponernos arriba donde queremos estar", agregó.

Luciano Nequecaur es la principal arma en ataque de Sport Boys

De no mediar inconvenientes de último momento, Luciano Nequecaur será uno de los titulares que mandará el DT interino de Sport Boys, Guillermo Vásquez, a la cancha para enfrentar a Alianza Lima. El conjunto victoriano deberá estar muy atento con este jugador, pues es una de las figuras más resaltantes de los 'rosados'.

El espigado centrodelantero de 1.95 metros ha disputado un total de 660 minutos en ocho compromisos con el 'Equipo del Puerto', en los que ha marcado cuatro tantos y dio una asistencia, números que lo convierten en el segundo elemento que más aporta con goles y pases, solo por debajo de Alejandro Hohberg e igualado con Luis Urruti.

Luciano Nequecaur es el segundo máximo goleador de Sport Boys en la temporada 2025. Foto: Sport Boys