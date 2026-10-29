La drástica medida que recibirá Richard Pellejero tras polémicos comentarios contra la Liga 1

Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Complejo Deportivo del club de Chongoyape. En medio de este encuentro, Richard Pellejero lanzó fuerte comentarios contra el arbitraje de la Liga 1 y ahora se confirmó que recibirá una drástica medida por parte de la Comisión Disciplinaria.

La fuerte medida de la Liga 1 que recibirá Richard Pellejero tras polémicos comentarios contra el arbitraje

El periodista Kevin Pacheco señaló en su programa 'Fútbol Satélite' que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 se perfila para abrir un expediente a Pellejero a raíz de sus duras declaraciones contra el arbitraje, en las que acusó parcialidad en sus decisiones.

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"Es muy probable que se le abra un expediente a Richard Pellejero, que eso no es lo mismo a que lo sancionen. La diferencia acá es que el árbitro sí lo informó, mientras que cuando hablaron Pablo Guede y Miguel Rondelli, no hubo ningún informe arbitral", afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que la medida de la Liga 1 es muy probable que se termine dando debido a que el árbitro Bruno Pérez puso en su informe arbitral los fuertes comentarios del técnico de Sport Huancayo.

¿Qué dijo Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, contra el arbitraje de Liga 1?

"No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, vos tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado", afirmó el técnico Richard Pellejero contra la terna arbitral en medio del Sport Huancayo vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.