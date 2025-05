La fuerte medida que tomaría Melgar tras las polémica arbitral en el duelo ante Cienciano

Melgar logró una importante victoria por 2-1 ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 12 del Torneo Apertura. Los arequipeños se reencontraron con la victoria luego de 3 partidos y se le meten presión a Universitario en la tabla de posiciones. Sin embargo, pese al triunfo, el 'Dominó' quedó muy inconforme con el desempeño arbitral y habría tomado una importante decisión al respecto.

Una fecha más, la polémica arbitral fue el foco de atención en un partido de la Liga 1, pues el conjunto arequipeño no quedó nada conforme con el desempeño del árbitro Augusto Menéndez y ya estaría tomando cartas en el asunto.

Y es que, según informó el periodista deportivo Daniel Rodríguez Hinojosa en su cuenta de 'X', la directa de Melgar habría tomado la decisión de enviar una solicitud formal a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) exigiendo los audios del VAR en los penales no sancionados por una falta de Jimmy Valoyes y una mano de Pedro Ibáñez en el área.

No obstante, esto no sería todo, pues también estarían solicitando que Winston Reategui y la directiva de la CONAR se pronuncien públicamente y acepten los errores por los penales no sancionados, teniendo como antecedente el caso de Bruno Pérez con Alianza Lima.

Una de las jugadas que más reclaman los del 'Dominó' es una clara mano en el área de Pedro Ibáñez, aunque en este caso el VAR si llamó al árbitro para que pueda revisar la jugada, este decidió no sancionarlo provocando la indignación de los arequipeños. No obstante, pese a la polémica, Melgar pudo remontar el marcador y acabó ganando gracias a un tanto de su figura Kenji Cabrera.

Kenji Cabrera anotó el gol de la victoria de Melgar por la vía del penal. Foto: Melgar

Melgar igualó en puntos a Universitario

Con la victoria ante el 'Papá', Melgar consiguió un nuevo triunfo luego de empatar las dos fechas anteriores y le meten presión a Universitario, a falta de jugarse el duelo ante Alianza Atlético, pues los dirigidos por Walter Ribonetto lograron igualar en puntos a los cremas en la tabla de posiciones.

Aunque es importante añadir que los cremas aún tienen un partido menos, por lo que si logran imponerse ante 'Los Churres' seguirán siendo los líderes en solitario en la tabla del Torneo Apertura.

¿Cuándo es el siguiente partido de Melgar?

Melgar no tendrá mucho tiempo de descanso, pues deberá seguir sus entrenamientos y concentrarse en lo que será su enfrentamiento ante Puerto Cabello este martes 13 de mayo por la Copa Sudamericana. Los arequipeños están obligados a ganar en Venezuela para poder seguir con vida en la competición.