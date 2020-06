Ricardo Gareca derrochó admiración por Paolo Guerrero: "Es un líder"

En todo equipo un líder es vital para fortalecer un grupo y ese es el significado que Ricardo Gareca adopta en Paolo Guerrero desde que le otorgó la capitanía en septiembre del 2016. El "Tigre" aguarda cauteloso la reanudación del campeonato de Brasil en julio para seguir obteniendo su mejor versión.

Paolo Guerrero en la era de Gareca logró disputar 67 partidos y anotó 18 goles que lo convierte en el máximo artillero de la selección dentro de su proceso, en una entrevista para un medio de su país elogió al atacante.

"Es un jugador apto para cualquier liga y en Argentina sería un ídolo. Me hubiese gustado verlo en el fútbol argentino. En la selección es un líder y aporta mucho para el grupo”, dijo en el programa "Club 947".

El "Tigre" aclaró que con 62 años se encuentra bien físicamente y retiro recién se daría dentro de 8 años. "No tengo que correr a la par de los jugadores. Con un equipo de trabajo competitivo, estando bien de salud y de la cabeza, puedo dirigir a los 70", sentenció.

FRASES DE RICARDO GARECA

"Paolo Guerrero es un jugador apto para estar en cualquier liga es un líder para el grupo".

"Hoy me encuentro con alguien en la calle y el peruano me agradece la clasificación al Mundial."

"No me voy de Perú por más que Boca, River o la selección argentina me vengan a buscar".