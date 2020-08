Ricardo Gareca y su operativo durante el reinicio de la Liga 1 2020

El comando técnico de la Selección Peruana no solo se preocupa por los futbolistas que militan en el exterior, también le ponen interés a los que participarán en la Liga 1 2020. Por esta razón, se dividirán para estar presentes en los diez partidos de cada jornada.

Ricardo Gareca y su asistente Sergio Santín observarán en los estadios los duelos más importantes del fin de semana: Cantolao vs Universitario, Sport Boys vs Sporting Cristal y Alianza Lima vs Binacional.

El preparador físico Néstor Bonillo, el preparador de arqueros Óscar Ibáñez, el asistente Nolberto Solano y el colaborador Juan Comingues también participarán en el trabajo.

El objetivo es claro. No perder ningún detalle del campeonato porque también habrán convocados de los clubes peruanos para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Otros datos importantes de la 'blanquirroja'

ARRANQUE. Si bien Perú debería visitar a Paraguay en Asunción y luego recibir a Brasil en Lima, Conmebol aún no confirma si se jugará en fecha doble o triple

OCTUBRE. Por ahora no existe fecha exacta del inicio de las Eliminatorias. Se definirá a mediados de agosto. Eso sí, la intención es quincena de octubre.

PUERTAS CERRADAS. No hay discusión. Los partidos se disputarán sin público en todos los países por la pandemia del Coronavirus.