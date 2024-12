Seleccionados realizan emotivo video saludando a los papás en su día - VIDEO

¡Noble gesto! A pesar de estar concentrados para enfrentar a Colombia por la fecha 3 de la Copa América , los futbolistas de la selección peruana no fueron ajenos a la celebración por el Día del padre, y no dudaron en dejar un mensaje a todos sus progenitores por esta fecha tan especial.

"Me compraste mis primeros chimpunes, porque me conseguiste mi primera pelota. Me enseñaste que mi esfuerzo iba a traer recompensas. Me dijiste que el trabajo en equipo es lo más importante y que también, el cielo era el límite. Gracias por compartir mi sueño, siempre unidos. No existe lo imposible ¡Arriba Perú!", son algunas de las declaraciones de los futbolistas.