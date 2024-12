Perú vs Colombia: El 11 titular que probó Ricardo Gareca para la Copa América

¡Llegó el día! El debut de la Selección Peruana en la Copa América 2021 no fue el más auspicioso, pero todavía hay camino por recorrer en la fase de grupos. Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán que enfrentar este domingo 20 de junio a Colombia por la tercera fecha, con la obligación de sumar para no ver tan lejana la posibilidad de avanzar.

A lo largo de los últimos días, el entrenador ha ido pensando en la estrategia adecuada que usará, teniendo en cuenta también que los resultados ante el rival de turno no han sido los mejores. El 'Tigre' no quiere hacer cambios respecto al once que enfrentó a Brasil, aunque algunas circunstancias podrían obligarlo a realizarlo.