Edison Flores y el polémico 'like' a post sobre los que "se suben al micro" de la selección

Edison Flores fue uno de los principales señalados cuando apareció el polémico video de los jugadores de la Selección peruana apoyando la candidatura Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori . El destino no quiso al 'Orejas' poder reivindicarse en la Copa América, como varios de sus compañeros lo hacen en el torneo que se desarrolla en Brasil.

El jugador del DC United no ha vuelto pronunciarse respecto a las Elecciones, por lo que el tema pudo quedar zanjado ahí; sin embargo, su último 'like' a un post en redes sociales podría interpretarse como un mensaje que su posición política no cambió mucho.