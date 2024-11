Gabriel Costa llegó a Lima para sumarse a los trabajos de la Selección Peruana

"Me siento muy feliz , orgulloso y con muchas ganas, ya quiero estar entrenando con mis compañeros", declaró Gabriel Costa durante su llegada a Lima.

El ex Sporting Cristal llega a Lima luego de afrontar el partido entre Colo Colo vs. Cobresal, donde el equipo de Gabriel Costa cayó de local por 0-1 en esta fecha 18 de la liga de Chile. Nuestro compatriota afrontó los 90 minutos de este compromiso, pero no pudieron batir la portería rival para tener mayor ventaja en la cima de la tabla de posiciones.