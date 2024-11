Alexandra Hörler a Tapia, Ramos y Gallese: "No pueden picarse"

No cabe dudas de que uno de los puntos más polémicos que se ha generado en las últimas horas es entre las declaraciones de Roberto Palacios y la respuesta de Renato Tapia . Una reacción del futbolista nacional que no fue de visto de buena manera, y que ha generado una postura por parte de los periodistas deportivos como Alexandra Hörler.

Ante ello, la periodista Alexandra Hörler no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales y afirmar que no hay nada de malo con lo expresado por Roberto Palacios. Sabe que es una crítica que debe ser bien recibida y que no pasó por una falta de respeto.