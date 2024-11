Hinchas le piden a Tapia y Gallese que piensen en Venezuela y dejen de pelear con el 'Chorri'

Contundente. Así fue la respuesta de un gran número de usuarios que salieron en defensa de Roberto Palacios , quien fue criticado duramente por Renato Tapia y Pedro Gallese en Twitter . Los hinchas aseguraron que no es un buen momento para que se generen conflictos, por lo que hicieron un llamativo pedido.

Como se sabe, el popular 'Chorri' comentó, durante una entrevista, que el desempeño de la selección peruana ante Uruguay no fue el mejor y que hubieron varios puntos bajos en el equipo. Si bien no ofendió ni atacó directamente a un jugador, sus comentarios no fueron bien recibidos por algunos futbolistas, por lo que arremetieron contra el ídolo de Sporting Cristal.