Paolo Guerrero hizo un balance tras disputar esta última fecha triple de Eliminatorias

¡Se quedó con las ganas! El delantero nacional, Paolo Guerrero , se refirió a la derrota de la selección peruana ante Brasil (0-2) por las Eliminatorias Qatar 2022 , resaltando que, si no hubiera estado suspendido, hubiera sido importante tener algunos minutos ante el 'Scratch'.

"Tuvimos buenos resultados, pero en el último partido no, en donde no tuve oportunidad de participar contra Brasil. Jugar hubiera sido muy importante, pero no pude por suspensión", indicó para el canal de Youtube de Inter.