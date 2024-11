Selección peruana: Qué aspectos debe mejorar para acercarse a Qatar 2022

Ricardo Gareca no encuentra la pareja de centrales ideal. El único que va camino a la consolidación es Alexander Callens , quien le ganó el puesto a Luis Abram . La vacante está en la zona derecha, donde Anderson Santamaría no ofrece la mínima seguridad.

La producción de Luis Advíncula en la banda derecha es preocupante. No aporta en ataque, tampoco en defensa. No tiene un reemplazante que le mueva el piso como por ejemplo sí lo hizo Marcos López con Miguel Trauco .

Los nombres en esta zona del campo se mantienen. Renato Tapia y Yoshimar Yotún tienen que asumir el protagonismo del juego. Ambos están muy lejos de lo que realmente pueden ofrecer. Una de las fortalezas defensivas de la Blanquirroja era la posesión del balón, si no la tenemos nos volvemos más vulnerables. Nos seguiremos preguntando ¿Qué hizo Pedro Aquino para no ser convocado por Gareca?

André Carrillo volvió a caer en el juego de la intrascendencia, se topó contra su propia voluntad de querer resolver en los metros finales. Los partidos no se ganan corriendo a velocidad y chocando a los rivales, tomar buenas decisiones es una tarea que no debe olvidar la ‘Culebra’ .

Perú vs Chile (7 de octubre - Estadio Nacional de Lima) Bolivia vs Perú (10 de octubre - Estadio Hernando Siles de La Paz) Argentina vs Perú (14 de octubre - Estadio Monumental de Buenos Aires)

Perú vs Bolivia (11 de noviembre - Estadio Nacional de Lima)

Venezuela vs Perú (16 de noviembre - Caracas)

Colombia vs Perú (27 de enero 2022 - Barranquilla)

Perú vs Ecuador (1 de febrero 2022 - Estadio Nacional de Lima)

Uruguay vs Perú (24 de marzo 2022 - Montevideo)

Perú vs Paraguay (29 de marzo 2022 - Estadio Nacional de Lima)