Franco Cabrera y Pedro Eloy García tuvieron 'encontronazo' tras derrota de Perú

El malestar del Perú vs Brasil por Eliminatorias se prolongó también en el conductor y panelista de programa de televisión. Resulta que el periodista Pedro Eloy García se quejó de forma irónica la espera que tuvo hacer para recién salir al aire. Luego de dar su descargo y análisis del encuentro en la que la selección nacional perdió ante la 'Canarinha', el conductor Franco Cabrera le respondió con cierta molestia y en la que acusó a la producción del programa pues él no tenía que ver en el asunto. Esto generó que en redes sociales los internautas se pronunciaran del tema.

El periodista Pedro García inició su despacho con las quejas respectivas de una manera irónica para no agravar la situación. No obstante, era perceptible su molestia durante el programa en vivo de "Al Ángulo."

"Más bien, gracias por darme pase después de 45 minutos, porque la verdad, no porque esté cansando ni haya llegado al estadio hace siete horas, sino porque estas luces no son mías ni las pago yo, así que cualquier momento se apaga todo y adiós, se va a ver horrible, pero bueno, les mando un abrazo igual", expresó el periodista.

Luego de todo el análisis que manifestó Pedro Eloy García en el programa, el conductor Franco Cabrera agradeció el buen trabajo del periodista sin dejar atrás lo expresado con anterioridad. El conductor solo le pidió que esas quejas no sean públicas, ya que el panel no es responsable del orden que se planifica en el programa.

Periodista Pedro Eloy García Corcuera. (Foto: Captura de Pantalla)

"Agradeciéndote por tu excelente chamba y disculpándonos por talvez haberte generado alguna molestia. Lo único que si te pediría es que la próxima vez que entras tarde y te incomode lo converses con tu producción, porque nosotros no tenemos nada que ver. Intenta no manifestarlo en plena transmisión porque no es nuestra culpa", agregó.