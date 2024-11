Selección peruana: Los partidos que necesita ganar para clasificar al Mundial Qatar 2022

"Se está complicando pero hay que pelear. Nosotros no somos de bajar los brazos y hay que preparar el partido con Chile. No hay que perder la fe. Estamos luchando para ir trepando en la tabla" , declaró Ricardo Gareca luego de la derrota ante el 'Scratch'.

Perú vs Chile (7 de octubre - Estadio Nacional de Lima) Bolivia vs Perú (10 de octubre - Estadio Hernando Siles de La Paz) Argentina vs Perú (14 de octubre - Estadio Monumental de Buenos Aires)

Perú vs Bolivia (11 de noviembre - Estadio Nacional de Lima)

Venezuela vs Perú (16 de noviembre - Caracas)

Colombia vs Perú (27 de enero 2022 - Barranquilla)

Perú vs Ecuador (1 de febrero 2022 - Estadio Nacional de Lima)

Uruguay vs Perú (24 de marzo 2022 - Montevideo)

Perú vs Paraguay (29 de marzo 2022 - Estadio Nacional de Lima)