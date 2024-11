Gustavo Dulanto no fue separado por la Selección Peruana

¡Atención! Ricardo Gareca junto a su comando técnico enviaron las cartas de solicitud a los clubes para la convocatoria que dará el próximo 24 de septiembre para las Eliminatorias Qatar 2022 , lo que resalta dentro de estas solicitudes es el no llamado a Gustavo Dulanto quien viene siendo el jugador de moda en estas fechas producto de su gran nivel en el Sheriff Tiraspol de Moldavia que juega la Champions League .

Tal parece que el 'Tigre' Gareca no se la jugaría por un nuevo convocado y empezaría a llamar a sus habituales jugadores a la Selección Peruana, en la lógica se entendería no llamarlo pues en esta fecha triple tan decisiva no puede probar rendimientos pese a su buen nivel del defensa zurdo Gustavo Dulanto.