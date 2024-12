Gareca aclaró que el Perú vs. Chile "es un partido importante, pero no determinante"

Perú y Chile se enfrentan este jueves 7 de octubre por las Eliminatorias Qatar 2022. Ricardo Gareca señaló que el duelo ante la 'Roja' es importante, pero no determinará a el futuro de las bicolor en la competencia.

"No lo tomo tan dramáticamente. Es un partido muy importante, pero no determinante, cada vez son finales y lo tomamos como tal. Nos enfrentamos a una selección importante que está en la misma situación que nosotros", indicó el Tigre.

"No me quedo pensando en eso porque tiene a muy buenos jugadores. Nosotros nos enfrentamos a Chile, no a determinados jugadores", agregó el estratega nacional sobre las ausencias de la Roja.