¡No lo mueve nadie! Ricardo Gareca descarta dejar a la Selección Peruana

Si bien el momento de la bicolor no es de las mejores, el profesor argentino Ricardo Gareca asegura su permanencia y que no se le ha cruzado la idea de abandonar el barco: "no se me ha cruzado por la mente dejar la Selección Peruana." Él, como dijo en su llegada, confía en el jugador peruano y así permanecerá hasta el cierre de su contrato.