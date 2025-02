Mr. Peet criticó duramente a este futbolista tras derrota de Alianza Lima: "Es más un..."

Alianza Lima ya pasó la página tras la sensible derrota por 3-1 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025. Los blanquiazules no pudieron dar la sorpresa frente a los 'Churres' pero ahora tendrán la responsabilidad de hacerse fuertes en la Caldera contra Boca Juniors por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores .

"Creería que dentro de la rotación o alternancia Gorosito se equivocó, porque queda demostrado que Archimbaud no es '6', y queda demostrado hoy más que nunca que los dos únicos '6' naturales en el plantel de Alianza son Castillo y Joao Velásquez. Noriega no es '6', está jugando y mejorando sí, pero no es '6'", sostuvo Mr. Peet en el programa de YouTube 'Madrugol'.