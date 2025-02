Álex Valera dio sincero comentario sobre Diego Churín tras triunfo de Universitario: "Es un..."

Diego Churín es flamante refuerzo de Universitario para la temporada 2025/Foto: X

"Yo también vivo del gol. No meto gol yo hace no sé cuánto tiempo, también yo me siento frustrado muchas veces, pero yo creo que él es un gran jugador, lo demuestra en cada entrenamiento, quiere estar y creo que en el partido lo demostró. Yo no sé qué tanto critican. Sé la hinchada pide gol a todos nosotros y nosotros vamos a dar el 100% por el equipo, pero bueno, recién tiene dos partidos y nos está conociendo. Para mí lo hizo de la mejor manera", concluyó el delantero nacional.