Juan Manuel Vargas aseguró que Claudio Pizarro mereció jugar el Mundial Rusia 2018

"No sé por qué Claudio no fue llamado más. No sé si por viejo, la verdad aún no entiendo. Tanto a Pizarro como a mí no nos llaman más cuando empezó la Copa América Centenario. Pero él debió estar en el Mundial de Rusia 2018, tranquilamente", declaró 'El Loco' en entrevista con 'El Cuto' Guadalupe.