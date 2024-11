Juan Vargas le pegó a Cueva por una incómoda broma sobre su vida sentimental

“Jefferson Farfán me empieza a joder, a molestarme y este (Cueva) suelta un nombre, la 'innombrable'. Yo dije: 'este chiquito está malcriado'. Se me acercó y le metí un 'soplamoco' tan fuerte, que su gorra se fue para un lado y su cabeza por otro. Se picó y me quiso agarrar a botellazos”, recuerda entre risas el exUniversitario.