¡Distanciados! El 'Loco' Vargas confesó que ya no se comunica con Farfán y Guerrero

"Yo quisiera buscar una explicación a raíz de todo eso, pero he mandado varios mensajes y no he tenido respuesta. Ya no es la relación que teníamos nosotros. Éramos muy buenos amigos. De repente me equivoqué, de repente hemos sido muy buenos compañeros porque compartíamos, teníamos reuniones y salíamos juntos, pero se acabó. El motivo no lo sé. Algún día se sabrá", indicó en el Trome.