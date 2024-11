¿Cambiará de camiseta? André Carrillo se pronunció sobre su futuro futbolístico

El buen nivel de Carrillo en la Selección Peruana se ve reflejado en su club Al Hilal. A pesar de los cuestionamientos, la 'Culebra' se encuentra tranquilo en el fútbol de Arabia Saudita y señaló que por el momento no piensa cambiar de equipo. El André reveló que no regresará a Alianza Lima .

"De momento, me queda año y medio de contrato. No sabría decir si me voy a quedar mucho tiempo acá. Estoy muy cómodo y quiero seguir ganando títulos aquí. Mientras siga, quiero pelear todo lo que juguemos. Este tiempo quiero disfrutarlo", señaló André Carrillo a ESPN.