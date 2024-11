Gareca sobre los peruanos: "son muy amorosos y bastante trabajadores"

En entrevista con Alejandro Fantino vía ESPN el 'Tigre' Gareca llenó de elogios al peruano y dio su apreciación al respecto . En un momento de la entrevista, Fantino le pregunta qué sensaciones le deja el hecho de vivir en el Perú y la relación del peruano con el argentino. El profesor confiesa que está agradecido con todos nosotros: "Soy agradecido como me han tratado, pero yo soy argentino. Vivo 7 años en el Perú. A nosotros nos quieren mucho, los peruanos y los colombianos nos quieren mucho pero los que más nos quieren son los peruanos. Nosotros somos difíciles pero queremos mucho a los peruanos."

En otra parte de la entrevista, Ricardo Gareca tiene una apreciación sobre el comportamiento del pueblo argentino sobre los peruanos: "el otro día a mí me conmovió que toquen el himno peruano en la cancha de River y que haya un silencio del argentino que no tiene esos rasgos, es respetuoso en cierta manera pero eso me conmovió." Luego Fantino le consulta una opinión sobre la comunidad peruana en Argentina.