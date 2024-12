¡Mamma Mia! Gianluca Lapadula sorprende a todos al despedir el 2021 cantando

Todo lo hace bien. Gianluca Lapadula sabe que este fue su año y no tuvo mejor idea que despedir el 2021 cantando, hecho que ha sorprendido a todos pues es una faceta que pocos conocían del atacante y vaya que no lo hizo tan mal.

A través de un vídeo que subió a su cuenta de Instagram, el atacante del Benevento de la Serie B de Italia luce un elegante terno negro y entona la canción “Fly me to the moon” mientras sus amigos y familiares sonríen.