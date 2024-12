A lo Arturo Vidal con Sampaoli: Gareca perdonó a Carlos Zambrano

Carlos Zambrano protagonizó un 'ampay' este último fin de semana. En medio del encuentro clave ante Colombia en Barranquilla, Ricardo Gareca no dudó en respaldar al defensor.

Sin embargo, de parte del CT de la Selección Peruana no hubo ningún pronunciamiento y deja algo claro: un 'escándalo' extra deportivo no puede cambiar los planes de la bicolor. Al menos no mientras Ricardo Gareca sea el DT.