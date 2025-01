Gianluca Lapadula: Conoce por qué el 'Bambino' usa botines negros, ¿es su cábala?

Resulta que desde su llegada a la bicolor se le vio a Gianluca Lapadula usar botines completamente negros a diferencia de los coloridos botines que usan sus compañeros en la Selección Peruana. Para 'Lapagol' resulta importante las comodidades que le pueda dar su herramienta de gol pero genera intriga conocer por qué así, a oscuras. Se puede intuir que sea una cuestión de cábala pero no necesariamente lo es, en cambio solo son gustos.

En la actualidad muchos jugadores mantienen contrato o patrocinio con marcas y cuando no las tiene pues optan por usar de color negro para no mostrar marca alguna. En el caso de Lapadula no es el caso, es cuestión de gustos de hecho se puede saber el modelo de botín que usa que es el mismo de Mohamed Salah y Lionel Messi.