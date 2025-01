Lapadula contra el tiempo: No cierra fichaje con Venezia y en Benevento no lo quieren más

El delantero Gianluca Lapadula es uno de los mejores en Sudamérica, su entrega y sacrificio justifican este crédito al peruano. Sin embargo, a nivel de clubes no la pasa nada bien pues él buscó salir de la Serie B con Benevento pero el club decidió negarle el deseo de irse a otro equipo con la premisa que "el precio que ofrecen no es suficiente". Esto molestó al peruano que decidió no jugar más con el cuadro 'brujo' y ahora tiene dos días para encontrar nuevo lugar.