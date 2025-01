Ricardo Gareca y el mito sobre los futbolistas peruanos que parten hacia Arabia

"Hay un mito respecto a lo que piensa Gareca sobre los jugadores que fichan por equipos de Arabia y esos países. Muchos piensan que Ricardo le dice a los jugadores ve allá o ficha por este equipo. Es mentira. Él solo les pide que jueguen, eso es todo. En el caso de Cueva , gracias a Dios, encontró su lugar en el mundo. No es la liga con mejor nivel pero él ha hallado un sitio donde entrena bien, tiene un preparador personal y está muy bien con la familia. Los resultados lo pueden ver con la Selección Peruana ", declaró Oblitas a Willax Deportes.

"Tantas veces que le he llamado la atención. Yo soy el primero que le dije a partir de ahora te dejo de llamar Cuevita porque eso te hace daño. Cuando empiezas a llamar con diminutivo a una persona, pasan los años y siguen con ese diminutivo… no j…, algo anda mal. Le dije 'a partir de ahora voy a llamar Christian o Cueva, no Cuevita", finalizó el exfutbolista.