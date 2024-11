Periodista de L'Equipe apoya a la Blanquirroja: "Es un placer ver a Perú en un Mundial"

La 'Blanquirroja' tendrá un panorama duro en la primera fase de Qatar 2022 si es que logra clasificarse al Mundial luego de jugar el repechaje ante el representante de Asia, ya que lo espera el grupo D que integra el actual campeón del mundo, Francia, quien no solo es candidato a pasar a octavos de final en primer lugar, sino también a repetir el plato y conseguir el bicampeonato mundial.

Así mismo lo comentó el periodista de L'Equipe, José Barroso, quien manifestó para Infobae que hoy por hoy en Francia consideran que han tenido un buen sorteo y que su país no tendría problemas para finalizar como líder del grupo D, donde también figuran Dinamarca y Túnez. "El objetivo no es otro que ganar y vemos a Francia como uno de los favoritos... Con un Mbappé tan extraordinario, no es posible esperar otro resultado”, señaló.