Mundial de Futsal Down: Selección Peruana vence Argentina y pasa a la siguiente ronda

¡Arriba Perú! La Selección Peruana de Futsal Down no conoce de derrotas y logró ya su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Futsal Down que organiza nuestro país, esta vez la víctima de nuestros representantes fue la siempre complicada Selección Argentina, a quien nuestros muchachos superaron por 2 a 1, en un partido que se desarrolló en el Velódromo de la Videna.