¿Por qué Fossati no pudo tener buenos resultados con la selección peruana en las Eliminatorias?

Se cumple un año de la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana . El experimentado técnico uruguayo se hizo cargo en diciembre del 2023 con la misión de levantar los pobres números que dejó en su paso Juan Reynoso ; sin embargo, los objetivos no se cumplieron y la FPF ya negocia su salida , pero más allá de su futuro, te explicamos las razones que originaron que la blanquirroja no pueda sumar puntos importantes, a tal punto de ser últimos en la tabla de posiciones.

Y si bien resaltó el llamo de algunos jóvenes talentos como es el caso de Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Piero Quispe y Diego Romero , costó mucho que les de la confianza de arrancar de titular. Además, en estos últimos partidos de las Eliminatorias 2026, el técnico uruguayo fue muy cuestionado por no darle minutos a Joao Grimaldo. La molestia fue evidente cuando en el único triunfo que consiguió frente a Uruguay, el exSporting Cristal fue el único que no celebró junto a sus compañeros. Se quedó solo en la banca de suplentes.

Incluso, Fossati tuvo en la Copa América para experimentar y darle la oportunidad de tener minutos a futbolistas jóvenes; sin embargo, ello no sucedió y viajó a Estados Unidos con jugadores consagrados Carrillo, Flores, Anderson Santamaría, Gallese , etc. Pero lo que más molestó a la afición peruana es que el técnico uruguayo desperdició un cupo llevando a Christian Cueva , un jugador que se había pasado bastante tiempo sin poder jugar debido a una complicada lesión.

Y por si no fuese poco las escasa cantidad de futbolistas de élite, la selección peruana sufrió la lesión de jugadores importantes como es el caso de Gianluca Lapadula. Además, otros jugadores como Paolo Guerrero no estaban en su mejor momento. El claro ejemplo es que para la fecha FIFA de septiembre el futbolista de Alianza Lima pidió al comando técnico no ser tomado en cuenta, debido a que no se encontraba al 100% y quería recuperarse.