Representante de Jorge Fossati llegó a Lima para negociar la desvinculación del DT y la FPF

Hace poco el abogado encargado de los temas legales del 'Nono' aseguró que su cliente no renunciará a la Blanquirroja como así lo desea la Federación Peruana de Fútbol , y que para ello existe una cláusula que el máximo ente del balompié incaico deberá firmar. Ahora, tras su arribo a territorio peruano, el letrado no cambió de opinión y fue directo.

" No creo que termina la historia de Perú con Jorge Fossati en este episodio ", comenzó indicando Pablo Betancourt , refiriéndose a que en la presente reunión que mantendrá con la FPF es poco probable que se llegue a un acuerdo para una salida pacífica del entrenador uruguayo. Es decir, esta historia tiene para, por lo menos, un capítulo más.

"Tenemos una cláusula. Lo que no queremos es manoseo. Las cifras que se están dando no son ciertas", agregó el representante del director técnico de la selección peruana, esto ante los rumores que se vienen filtrando en redes sociales sobre un presunto monto exacto que debe pagarle la institución comandada por Agustín Lozano al ex Universitario de Deportes.