'Chorri' Palacios quedó rendido ante INÉDITO DT y lo postuló por Fossati: "Otro técnico no hay"

La selección peruana volverá a la acción en las Eliminatorias 2026 para el mes de marzo cuando reciba a Bolivia por la fecha 13 del certamen clasificatorio. En esa línea, todo hace indicar que la 'Bicolor' tendrá un nuevo estratega, ante la inminente salida del uruguayo Jorge Fossati, de quien el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), determinó que no seguirá por los malos resultados.

Bajo esa premisa, el ex seleccionado nacional, Roberto Palacios se pronunció ante el mal momento que vive la 'Blanquirroja' durante el programa de YouTube, 'Chorrigolazos' y no dudó en detallar que uno de los errores que posiblemente pudo haber tenido el popular 'Nonno' es haber convocado a futbolistas que no estaban en su mejor nivel. Igualmente, añadió que no se hizo un buen recambio generacional pensando en el futuro del 'equipo de todos'.

"No es la peor selección, pero por eso sí podría ser. Es difícil creer lo que estamos viviendo ahorita. Y cuando las cosas no te dan, también es importante el recambio. Si con estos chicos no estoy consiguiendo los objetivos, lamentablemente, tengo que hacer cambios y dejar de lado a muchos que están sin equipo, que no están en su nivel, y que se recuperen para que después puedan volver a la selección. Eso no se hizo, se ha mantenido la misma lista y por eso estamos como estamos", manifestó el ex Cristal.

'Chorri' Palacios propuso a Roberto Mosquera en reemplazo de Jorge Fossati en Perú

De igual manera, el 'Chorrillano' fue consultado sobre quién es el entrenador que considera más idóneo para ser el eventual reemplazante de Jorge Fossati en las últimas fechas de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026, y no dudó en responder que el técnico Roberto Mosquera. A su vez, el ex atacante del cuadro rimense resaltó la experiencia del estratega de 68 años en el balompié nacional.

'Chorri' Palacios postuló a Roberto Mosquera como nuevo DT de Perú/Foto: GLR

"Se tendría que ver un técnico nacional que pueda ayudar, y con algunos jugadores comprometidos a ayudar estas últimas seis fechas. Jugar con chicos aquí (fútbol peruano). pensando en la siguiente Eliminatoria. Uno que está sin equipo es Roberto Mosquera, que armando un buen comando técnico, podría ayudar para terminar estas seis fechas, porque 'Chemo' del Solar está con menores y otro técnico que esté dando la hora no hay, no encuentro. Por la inexperiencia no hay ningún DT que pueda ocupar ese puesto", sentenció el ex futbolista peruano.

Roberto Mosquera: palmarés como director técnico