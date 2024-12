¿Y la Roja de Gareca? Futbolista chileno quiere llegar a la selección peruana

"En Perú encontré mi lugar. Se me dio la oportunidad de la doble nacionalidad por mi papá. Este será mi cuarto año en el Perú (2025). Cuando voy, me dijeron si quiero ir a Cienciano, por mi padre (es peruano), no ocupas cupo y no lo dudé. Fui a buscar esa oportunidad de poder competir. Es lo que estaba buscando", declaró 'Manotas'.