Bassco Soyer cayó destrozado tras la eliminación de Perú y jugadores chilenos lo consuelan

La selección peruana sub 20 fue derrotada 3-2 por Chile y quedó totalmente eliminada del Sudamericano. Uno de los futbolistas más afectados fue Bassco Soyer, quien anotó un golazo en el encuentro. Al terminar el partido no pudo contener la tristeza y cayó rendido en el campo.

Bassco Soyer en la selección peruana.

Un día complicado para el fútbol peruano se vivió en el Sudamericano Sub 20, donde la selección nacional no logró mantener su rendimiento y fue derrotada 3-2 por Chile. Este resultado no solo significa una nueva derrota, sino que también deja a la Bicolor fuera de la competencia, generando una profunda desilusión entre los aficionados y el cuerpo técnico.