¿Cueva vuelve a la selección peruana? Óscar Ibáñez dejó insólita respuesta: "Es una..."

Esta tarde del martes 11 de febrero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo la presentación oficial de Óscar Ibáñez como su nuevo DT de la selección peruana . El ahora estratega del equipo mayor resolvió todas las dudas de la prensa, y no fue ajeno ante el posible regreso de Christian Cueva .

Como se conoce, el popular 'Aladino' no estaba siendo considerado en los últimos compromisos de la Bicolor por decisión de Jorge Fossati. Pese a que le dio chance en ciertos compromisos oficiales y/o amistosos, finalmente declinó de convocarlo para los cotejos de Eliminatorias .

"Todos tienen la puerta abierta. Todo jugador peruano tiene la condición… ni hablar de Christian. Ha estado mucho tiempo parado. De a poquito ha sumado minutos. Mientras tenga continuidad y forma física es una alternativa super importante. No solamente por lo que representa como jugador, sino para los compañeros, afición y rivales", declaró Óscar Ibañez.

Otro de los jugadores que no ha quedado descartado de la selección peruana es Paolo Guerrero, quien ha tenido conversaciones con el actual DT de la Bicolor para evaluar la posibilidad de convocarlo para marzo.

"Hablé con Paolo y me dijo que la lesión no era tan grave como ayer. Hablamos y él esta jugando el torneo más importante como la Libertadores. Está competitivo. Cuento con él, porque representa mucho para el grupo y para los rivales y está peleando un paso importante en la Copa Libertadores. Él se merece una mejor foto. Está convencido también de que todavía se puede. La recepción de los jugadores me pone feliz", expresó.