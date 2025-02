¿Miguel Trauco se molestó con Fossati? Futbolista de Alianza confesó tensa situación

Y es que el “Genio” ha sido uno de los titulares indiscutibles en la Bicolor desde que Ricardo Gareca lo convocó por primera vez. No obstante, con Jorge Fossati no tuvo la regularidad que deseaba, por lo que no dudó en contar datos inéditos sobre esta situación que vivió cuando el estratega uruguayo estuvo al frente del ‘equipo de todos’.